شاهد- أحدث ظهور للفنانة شيرين عبد الوهاب مع عزيز الشافعي وتامر حسين- صورة



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

نشر الشاعر الغنائي تامر حسين صور من كواليس حفل "روائع الشرنوبي" الذي أقيم مساء أمس الجمعة بحضور نخبة من نجوم الغناء في الوطن العربي برعاية المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية.

وأوضح "تامر" بالصور التي نشرها عبر استوري حسابه الرسمي على "انستجرام" كواليس الحفل برفقة عدد من الشعراء والملحنين والفنانين وهم الملحن نادر حمدي، الشاعر عزيز الشافعي وحرصوا على التقاط عدد من الصور التذكارية.

وفاجئ "تامر" متابعيه بصورة مع الفنانة شيرين عبد الوهاب في أحدث ظهور وظهرت مفعمة بالحيوية ولاقت الصور إعجاب متابعيه.

كما كشف "تامر" عن صور من كواليس حفل النجم عمرو دياب بالقرية العالمية في دبي و قيامه بغناء عدد من أغاني ألبومه الجديد "مكانك".

يذكر أن تامر حسين شارك بكتابة أشعار أغنية "متتعوضش" ضمن ألبوم "مكانك" ومن المعتاد من "تامر" التعاون مع النجم عمرو دياب بألبوماته الغنائية خلال السنوات الماضية.