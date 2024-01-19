نيللي كريم تستعد لتصوير مسلسل "فراولة " لعرضه في رمضان 2024

ميرنا وليد - بيروت - ينطلق بعد غد الأحد تصوير أول مشاهد مسلسل "فراولة" بطولة الممثلة المصرية نيللي كريم، تمهيداً لعرضه في الموسم الرمضاني المقبل، من تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد علي.



وتعاقد بشكل رسمي كلا من شيماء سيف، صدقي صخر، أحمد فهيم، وعدد كبير من ضيوف الشرف، كما من المقرر أن ينضم عدد من الممثلين المرشحين خلال الايام المقبلة.

وكانت نيللي كريم، قد شاركت في موسم مسلسلات رمضان 2023 بمسلسل عملة نادرة، وجسدت من خلاله لأول مرة شخصية امرأة صعيدية، وخضعت وقتها لدراسة مكثفة للهجة الصعيدية، وكان من تأليف مدحت العدل، وإخراج محمد العدل ماندو.

