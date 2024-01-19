فيلم سينمائي عن حياة مايكل جاكسون سيعرض عام 2025 من بطولة إبنه عمه جعفر

ميرنا وليد - بيروت - أفادت بذلك مجلة Variety، أنه سيبدأ عرض الفيلم سينمائي يتناول حياة المغني الأميركي الراحل مايكل جاكسون في 18 نيسان عام 2025.
وحسب المجلة فإن تصوير الفيلم السينمائي "مايكل" سيبدأ يوم 22 كانون الثاني الجاري، وسيقوم ابن عم مايكل جاكسون جعفر جاكسون بأداء دور المغني، وقد تولى أنطوان فوكوا المعروف بإخراجه لأفلام مثل King Arthur 2004 ،Training Day 2001، Southpaw 2015، والمسلسل The Equalizer تولى إخراج فيلم "مايكل".
يذكر أن مايكل جوزف جاكسون (1958 - 2009) هو المغني ومؤلف الأغاني والمنتج الموسيقي والراقص ومصمم الرقص والممثل الأمريكي. وهو أحد أنجح الفنانين في تاريخ موسيقى البوب والمعروف كـ"ملك موسيقى البوب". وتم تقليده بـ15 جائزة "غريمي" الموسيقية ومئات من الجوائز الأخرى.
وقد بلغ عدد التسجيلات المباعة التابعة له في العالم مليار نسخة. وأسهم مايكل جاكسون كثيرا في تطوير الموسيقى والرقص والموضة العالمية.
كان جعفر يغني ويرقص منذ أن كان في الثانية عشرة من عمره وقد أظهر موهبته من خلال أعمال لفنانين مثل Sam Cooke وMarvin Gaye، بالإضافة إلى أغانيه الأصلية.
عبر جعفر، عن امتنانه لهذه الفرصة حيث نشر صورة لنفسه وهو يقوم بتقليد مايكل جاكسون أمام المرايا في الاستوديو وكتب، "أشعر بالتواضع والشرف لإحياء قصة عمي مايكل، لجميع المعجبين في جميع أنحاء العالم، سأراكم قريبًا".
والدة مايكل جاكسون، كاثرين جاكسون سعيدة أيضا باحتمال أن يلعب حفيدها دور ابنها الراحل على الشاشة، جعفر يجسد ابني، إنه لأمر رائع أن نراه يواصل إرث جاكسون لفناني الأداء".
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