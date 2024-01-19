آرنولد شوارزنيغر يتورط بدفع غرامة 35 ألف يورو والسبب ساعة باهضة الثمن

ميرنا وليد - بيروت - أفادت صحيفة "بيلد" الألمانية أنه تم إطلاق سراح الممثل الأميريكي من أصول نمساوية آرنولد شوارزنيغر من مطار ميونيخ الأربعاء بعد تغريمه بـ35 ألف يورو لنقله ساعة تبلغ قيمتها 26 ألف يورو دون التصريح عنها لسلطات المطار، وأتى ذلك بعد احتجازه لعدة ساعات واستجوابه من قبل موظفي الجمارك.



ووفق الصحيفة، اتصل الممثل بمحاميه وحاول أن يوضح أن الساعة سيتم بيعها في مزاد علني لمشروع خيري، إلا أنه على الرغم من ذلك تم تغريمه بـ35 ألف يورو.

فيما قال المتحدث باسم مكتب جمارك مطار ميونيخ توماس مايستر: "لقد فتحنا قضية جنائية حسب قوانين الضرائب.. كان يجب التصريح عن الساعة لأنها مستوردة".

يذكر أن سلطات الجمارك في مطار ميونخ أوقفت شوارزنيغر، لاستجوابه مشيرة إلى بدء إجراءات قانونية للاشتباه في انتهاكه لقوانين الضرائب.