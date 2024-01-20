فيديو ينتشر: أصالة تنهار بالبكاء.. وهذا ما فعله زوجها أمام الجميع

كتب امير فتحي في السبت 20 يناير 2024 12:48 صباحاً - ظهرت فيه أصالة نصري في فيديو منتشر عبر مواقع السوشيال ميديا وهي تُجري بروفات الأغاني التي قدّمتها خلال مشاركتها في حفل تكريم الموسيقار صلاح الشرنوبي أمس الخميس ضمن فعاليات النسخة الرابعة من “موسم الرياض“، والذي يحمل عنوان “روائع الشرنوبي”.

أصالة تبكي في مقطع فيديو

وبدت أصالة في الفيديو وهي تغني أغنية الفنانة الراحلة ذكرى “وحياتي عندك”، لكنها لم تتمالك نفسها وانهمرت دموعها، وبكت بتأثر شديد وهي تقدّم هذا المقطع من الأغنية: “ويّا ليالي الشوق سهرانة بسأل روحي بعادك ليه”… لتترك الميكرفون، وتمسح دموعها بمنديل، وقد لاحظ زوجها الشاعر العراقي فائق حسن تأثرها فتوجّه سريعاً نحوها ليحتضنها.

حفل “روائع الشرنوبي”.

وأدت أصالة أغنيات عدة بخلاف أغنية “وحياتي عندك”، وذلك في الحفل الذي يشارك فيه كلٌ من: راغب علامة، وائل جسار، نانسي عجرم وأسماء لمنور.

وقدمت أصالة خلال إحيائها حفل روائع الشرنوبي، الشكر للمملكة العربية السعودية، إذ قالت: عندي كلام كتير عايزة أقوله باختصار، شكرا جدا للسعودية إنها حققت أحلام كتيرة لفنانين ومبدعين اللي كان نفسهم يشوفوا الليالي دي ترجع تاني، والأحلام دي بتتحقق بإنشاء المسارح وتهيئة الأجواء لإقامة الحفلات دي.

ونظمت هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، برئاسة المستشار تركي آل الشيخ، حفلًا بعنوان روائع صلاح الشرنوبي، بمشاركة عدد من نجوم الغناء في الوطن العربي، حيث بدأت المطربة المغربية أسماء لمنور الحفل الذي يقوده المايسترو تامر فيضي، وشاركت أيضًا: نانسي عجرم، راغب علامة، ومن المنتظر أن يشارك الفنان وائل جسار.

إطلالة أصالة في الحفل

تألقت أصالة في الحفل بإطلالة تشبه العروس كما وصفها متابعيها، حيث ارتدت فستان طويل ذا أكمام طويلة باللون الأبيض المطرز وبحزام رفيع حول الخصر.

تزينت أصالة بمجموعة من الإكسسوارات التي زادت من أناقتها ومنحتها إطلالة متكاملة، وقد نالت صورها غعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت أصالة على خصلات شعرها البني الأنسيابي، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الترابية المتناسقة مع لون بشرتها.

الخليج 365

الخليج 365

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