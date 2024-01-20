في عيد ميلادها الـ52.. شاهدوا الرجل الذي تزوجته أنغام دون علم والدها.. وصور نادرة لجميع أزواجها و اولادها

كتب امير فتحي في السبت 20 يناير 2024 12:48 صباحاً - تحتفل الفنانة أنغام، اليوم الجمعة 19 يناير 2024، بعيد ميلادها الـ 52، وتعد واحدة من أهم نجوم الغناء في مصر والوطن العربي وتتمتع بشعبية كبيرة في الخليج لإتقانها الغناء باللهجة الخليجية.

سن أنغام

ولدت أنغام بمحافظة الإسكندرية في 19 يناير 1972، ويبلغ عمرها اليوم 52 عامًا، ونشأت في أسرة فنية فوالدها هو الموسيقار محمد علي سليمان، الذي كان سببًا في دخولها الوسط الفني، وعمها هو الفنان الراحل عماد عبد الحليم.

عُرفت أنغام في البدايات بتقديمها للأغاني الكلاسيكية والطربية القديمة، فغنّت في عدّة حفلات لكل من كوكب الشرق أم كلثوم وليلى مراد والكثير من الأساطير الكلاسيكية القديمة، إلا أنها سرعان ما غردت خارج السرب الكلاسيكي، وبنت شخصيتها الفنية المستقلة.

زيجات أنغام

تزوجت أنغام في حياتها 4 مرات، الزوج الأول هو مهندس الصوت مجدي عارف والذي أنجبت منه ابنه الأكبر “عمر”،

أنغام وزوجها الأول مجدي عارف

الزواج الأول ضد رغبة والدها

وعقب إتمام الزواج، بدأت تتصاعد المشاكل بينها وبين والدها الموسيقار محمد علي سليمان، الذي عارض زواجها بشدة وقتها وتزوجت دون رغبته.

أنغام في حفل زفافها الأول على مجدي عارف بحضور الفنانين يحيى الفخراني وعلي الحجار – 1996م

وعلى الرغم من استمرار الزواج 5 أعوام، وإنجابها لمولودها الأول (عمر)، لم يكن ذلك كافيا للبعد عن شبح الطلاق، ووصل الخلاف بين المطربة أنغام، وطليقها على ساحات المحاكم بسبب النزاع على الحضانة

فهد الشلبي

ثم تزوجت أنغام في 2004 من الموزع الكويتي فهد الشلبي وأنجبت منه طفلها الثاني عبد الرحمن، وفي سبتمبر 2007 رفعت دعوى خلع منه بعد زواج دام 3 سنوات.

أنغام وفهد الشلبي

وتم الانفصال بعد حصولها على الخلع قضائيا، وسط أجواء عصيبة حفلت بالاتهامات المتبادلة والسب والقذف، وصرّحت أنغام في أحد حوراتها أنها تندم على الزواج به.

أنغام والملحن الكويتي فهد الشلبي

تزوجت سرا من الفنان أحمد عز في 2011 ولم تعلن عن زواجها للإعلام بحجة أنها كانت تواجه مشاكل بسبب حضانة أطفالها، وفي 2014 وقع الطلاق بينهما.

أنغام وثيقة طلاقة من الفنان أحمد عز

زوج أنغام الأخير

في فبراير عام 2019، أعلنت أنغام عبر وسائل الإعلام أنها تزوجت الموزع الموسيقي المصري أحمد إبراهيم، واستمر زواجهما لمدة عام حتى وقع الطلاق في مارس عام 2020.

أنغام ورابع أزواجها أحمد إبراهيم

وكانت الخلافات بدأت بين أنغام وأحمد إبراهيم في شهر فبراير 2020 عندما قام بنشر صورة لزوجته الأولى ياسمين عيسى برفقة أبنائه ووصفها بـ ” بنت الأصول”، وهو الأمر الذي أزعج انغام كثيرا.

أنغام واولادها: عمر مجدي عارف وعبد الرحمن فهد الشلبي

وعلى الفور، قامت أنغام بإلغاء متابعتها لأحمد إبراهيم على إنستجرام، والبدء في إجراءات الانفصال.

أنغام تطرح كليب “حلفونا”

من ناحية أخرى، طرحت الفنانة أنغام عبر قناتها الرسمية بموقع يوتيوب كليب أغنية جديدة تحمل عنوان “حلفونا”.

يستعرض كليب أغنية “حلفونا” لقطات متنوعة من تدريبات القوات المسلحة المصرية، إلى جانب مشاهد من أنحاء مصر المختلفة.

وأغنية “حلفونا” من كلمات الشاعر مصطفى حدوتة، ألحان الموسيقار إيهاب عبد الواحد، وتوزيع نادر حمدي

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