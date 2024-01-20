جومانا مراد " لا يمكنني الحياة خارج مصر "

ميرنا وليد - بيروت - كشفت الممثلة السورية جومانا مراد، أنها تعشق مصر بشكل كبير، مشيرة على أنها بعد بداية مسيرتها الفنية في سوريا، وطالما كانت تحلم بالعمل في مصر، موضحة: "كان حلم من أحلامي إني أجي مصر.
. والموضوع كان صدفة".|
وقالت جومانا مراد :" أنا روحي مصرية ولو خرجت منها بكون مش قادرة.. لا يمكنني الحياة خارج مصر".
وأضافت جومانا مراد، قائلة إن المرأة مظلومة كثيرًا في السينما العربية، وخاصة في ظل تراجع البطولات المطلقة للسيدات.
وكانت تلك التصريحات خلال حوارها مع الإعلامي، خالد أبو بكر، ببرنامج "كل يوم" المذاع على شاشة "ON" .
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