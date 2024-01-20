بالفيديو - رامي جمال يطرح أحدث أغانيه " بعده فارق "

ميرنا وليد - بيروت - طرح الفنان المصري رامي جمال أحدث أعماله الغنائية بعنوان "بعده فارق"، وهي الأغنية الجديدة الثانية له هذا الشهر.
وأغنية "بعده فارق" من كلمات أدهم معتز، وألحان تيام علي، وتوزيع وميكس أحمد إبراهيم، وتقول كلماتها:
"كان يوميها عقلي فين وانا بفارق
قولت بُعده سهل بس بُعده فارق
جرح بعد جرح قلبي حس بيه
استفدت يومها ايه انا بعنادي
دة الفراق مش زي مافتكرته عادي
واللي بنا لسة انا عايش عليه
ده اللي مش عامل حسابه
بعده قلبي زاد عذابه
قولت قربه من غيابه
مش فارقين
عرفت قيمته لما سابني
والفراق جالي وغلبني
والسؤال اللي تاعبني
هو فين؟
حيرة بعد حيرة طب ايه النهاية
اه بعيد لكن لسة عايش معايا
نفسي اقوله مش كفاية خلاص غياب
مهما فات الذكريات دايما تجيلي
كل يوم في بالي وبعده هد حيلي
طب وايه اخرتها يعني في العذاب"
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