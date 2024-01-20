ياسر جلال وأشرف زكي وإلهام شاهين في الرياض لحضور حفل "Joy Awards"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

وصل عدد كبير من نجوم الدراما والسينما المصرية إلى الرياض لحضور حفل توزيع جوائز "Joy Awards" والمقرر إقامته مساء السبت.

ونشر موقع "Arabwood" صورة جمعت عدد من النجوم فور وصولهم الرياض وهم الفنانة رانيا يوسف، الفنانة إلهام شاهين، الفنان ياسر جلال، الفنانة ميرهان حسين، الفنانة رنا رئيس، الفنانة روجينا، الفنان أشرف زكي، والشاعر أمير طعيمة، الفنان محمد ثروت، الفنان طارق الإبياري، الفنانة أيتن عامر.

يحتفي الحفل بأهل الفن من عالم السينما والدراما والموسيقى إلى جانب الرياضة والمؤثرين العرب، ويحضره المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، ويبث على الهواء مباشرة عبر قنوات: MBC1، وMBC مصر، و MBC العراق، وMBC5، إضافةً إلى منصة "شاهد".

ويشارك في الحفل بنسخته الرابعة كوكبة كبيرة من نجوم الفن والسينما والدراما والرياضة العرب والعالميين، إلى جانب أبرز صنّاع الترفيه والمحتوى الإعلامي والفاعلين في هذا القطاع، إلى جانب حضور حشد من أهل الصحافة والإعلام العرب والعالميين، والمؤثرين الاجتماعيين، والشخصيات العامة وغيرهم.

يشهد الحفل تكريم أبرز الشخصيات من العالم العربي والعالم عبر تقديم 15 جائزة للنجوم والإنتاجات التي استحوذت على قلوب الجمهور خلال 2023.