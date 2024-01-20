فرح الزاهد أنيقة ونوال الزغبي بإطلالة شتوية..10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة:

نوال الزغبي

ظهرت الفنانة نوال الزغبي، بإطلالة شتوية، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "جمعة سعيدة".

ليلى أحمد زاهر

احتفلت الفنانة ليلى أحمد زاهر، بعيد ميلاد شقيقتها الصغرى "منى" عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "عيد ميلاد بنوتي ونسختي الصغيرة اللي مش مصدقة إنها بتكبر قدام عيني.. ما شاء الله ربنا يحفظك يا حبيبتي".

منة فضالي

ظهرت الفنانة منة فضالي، بإطلالة أنيقة، عبر "ستوري" حسابها على إنستجرام، استعرضت خلالها جمالها.

دنيا عبد العزيز

نشرت الفنانة دنيا عبد العزيز، صورة لها خلال مشاركتها في مساعدات خيرية لأهالي غزة، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "يوم من أجل غزة، فلسطين".

فرح الزاهد

الفنانة فرح الزاهد، ظهرت بإطلالة أنيقة، عبر حسابها على إنستجرام، خطفت من خلالها الأنظار إليها.

لقاء سويدان

نشرت الفنانة لقاء سويدان، صورة لها من كواليس مسلسل "قلع الحجر"، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "مطرية بت الحرازي.. مسلسل قلع الحجر".

إنجي كيوان

ظهرت الفنانة وعارضة الأزياء إنجي كيوان، بإطلالة جريئة، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت الصور إعجاب متابعيها.

إيمي طلعت زكريا

كشفت الفنانة إيمي طلعت زكريا، عن أحدث ظهور لها عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "وسبق أن تمنينا ما نحن فيه الآن.. فلك الحمد".

إنجي المقدم

ظهرت الفنانة إنجي المقدم، أمام البحر بصحبة عدد من صديقاتها، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "إسكندرية..رايح جاي".

محمد رجب

ظهر الفنان محمد رجب بصحبة كلبه عبر حسابه على إنستجرام، وذلك بأحدث ظهور له.