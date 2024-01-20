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تراند اليوم : شاهد: الفنانة "خيرية أبو لبن " تروي تفاصيل فيلم "جرس إنذار" وقصة معلمات توفين في حريق مدرسة بجدة

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صحيفة الخليج 365: كشفت الفنانة خيرية أبو لبن خلال مداخلة لقناة " الإخبارية" ، عن تفاصيل أحداث تصوير فيلم " جرس إنذار "، وقصة المعلمات اللاتي توفين بحريق وقع بمدرسة " براعم الوطن" في جدة.

وقالت أبو لبن خلال اللقاء : حاولت أشوف شخصيات المدرسات اللاتي ضحين بحياتهن من أجل الطالبات رحمة الله عليهن .

وتابعت: حاولت أشوف المقابلات حقتهم وآخذ شويه من تفاصيلهم ، مٌضيفه : كما أحضر فريق العمل ورقة لإحدى المدرسات ، لأعرف كيف تصحح للطالبات وإيش تكتب لهن .

وواصلت: هذه الأمور عندما تكون ملموسه تقدر أنت بطريقة أو بأخرى تلامس الشخصية ، وجزء منه اجتهاد الممثل ، حيث حاولت أعيش الشخصية والحالة ، كما أشعل فريق العمل نارا حقيقية في موقع التصوير وكان هناك دخان حقيقي .

واستطردت: وهذا سهل علي أن أعيش مشاعر الخوف والضياع ، ومشاعر محاولة إنقاذ الطالبات قبل التفكير في نفسي .

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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