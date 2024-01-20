تراند اليوم : فيلم " جرس إنذار " للكاتبة "بسمة بنت عبدالله" يتصدر منصة" Netflix " في السعودية وبعض الدول العربية والخليجية

صحيفة الخليج 365: أطلقت المنصة العالمية Netflix الفيلم السعودي فيلم " جرس إنذار" والذي مايزال يحصد نجاحاً وذلك لقصته المستوحاة من أحداث واقعية لكاتبة السيناريو السعودية الدكتورة بسمة بنت عبدالله.

الظواهر الانحرافية

وناقشت عبدالله الظواهر الانحرافية (ظاهر أزمة العلاقات الإنسانية وخطورة بعض الظواهر السلوكية للطالبات خلف أسوار مدارس الفتيات في ظل حادثة مأساوية تتعرض لها مدرسة أطلقت عليها مسمى الـ2300) للأكاديمية والمؤلفة السعودية عدد من الروايات المتنوعة في أدب الرعب والخيال العلمي حيث مزج العمل الفني مابين واقعية القصة وبعض الأحداث الخيالية بصورة احترافية.

المرأة والعدالة

يشار بأن الدكتورة بسمة بنت عبدالله زائر قيادي دولي مثلت المملكة العربية السعودية عن فئة الشباب في برنامج المرأة والعدالة بالولايات المتحدة الأمريكية ولديها بحوث علمية تدور حول عوامل ارتكاب الجريمة، جرائم النساء، وكذلك بيئة السجن، إضافة لكونها أخصائية اجتماعية وسبق لها العمل في دور الحماية، مما أعطى لأحداث الفيلم وقائع تحبس الأنفاس ونهاية غير متوقعة، وفيلم جرس إنذار من إنتاج أيمن جمال وفيصل بالطيور وإخراج خالد فهد ومن بطولة عدد من النجوم شيماء الطيب.خيرية أبولبن أضوى فهد، ودارين البايض، وعائشة الرفاعي والنجمات الصاعدات، وفاء وافي، همس، أمل، أسيل,موضي.

الشكر

ومن خلال اللقاء التي أجرته صحيفة الخليج 365 مع الكاتبة توجهت بالشكر لجميع من ساهم في نجاح هذا العمل.