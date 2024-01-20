أحمد حلمي يكسب تعاطف الجمهور بـ أول ظهور بعد وفاة شقيقه؛ وهكذا يخرج من أحزانه

كتب امير فتحي في السبت 20 يناير 2024 03:48 صباحاً - دخل الفنان أحمد حلمي في حالة من الحزن الشديد، وذلك بعد فقدانه لشقيقة الأكبر، خالد، والذي كان يعتبره حلمي بمثابة أب ثانٍ له بعد فقدان والده في سن مُبكرة، خاصة وأن حلمي كان مُرتبطا بشكل قوي بشقيقة الراحل، وأوضح ذلك خلال لقاءات تليفزيونية سابقة.

أول ظهور لأحمد حلمي بعد وفاة شقيقه

لكن ما أضطر حلمي لفك حالة العزلة التي دخل فيها، منذ أكثر من شهر مر على وفاة شقيقه، كان عمل الخير، والمساهمات المُجتمعية التي يحرص عليها حلمي كثيرًا.

حيث قرر اليوم زيارة أحد مستشفيات الأطفال في القاهرة، والتواجد معهم وإدخال البهجة والسرور عليهم، حيث يعد هذا هو الظهور الأول له بعد وفاة شقيقة خالد، وما زال حلمي محتفظا بذقنه الطويل التي لم يمسها بعد الفاجعة التي تلقاها.

وفاة شقيق أحمد حلمي

وتوفي خالد حلمي، شقيق الفنان أحمد حلمي المدير العام بالجهاز المركزي للمحاسبات، في الثامن من ديسمبر الماضي 2023، بشكل مفاجئ في منزله، نتيجة أزمة قلبية، وشيع الجثمان من مسقط رأسه في مدينة بنها بمحافظة القليوبية، حيث تواجد هناك أحمد حلمي ومنى زكي في وداعه، ومن ثم أقام حلمي العزاء في مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد بالسادس من أكتوبر.

حالة حزن شديدة

وقد عاش الفنان أحمد حلمي حالة حزن شديدة بعد وفاة شقيقه الأكبر خالد، حيث نعى “حلمي” شقيقه بقصة مؤثرة، جاءت تفاصيلها ضمن تقرير عرضته فضائية العربية.

وروى حلمي عبر صفحته الرسمية على “فيسبوك” موقفًا مؤثرًا عن شقيقه الراحل بعدما أكد أنه حصل على اسمه قبل سنوات طويلة، فعند ولادة أخيه الأكبر كانت رغبة الأم في تسميته أحمد فيما كان الأب يريد تسميته خالد؛ لأنه نذر أن أول مولود له سيسميه خالد.

فيما أصرت الأم بعد ذلك على أن المولود الثاني ستطلق عليه اسم أحمد وهكذا أخذ الفنان أحمد حلمي اسم أخيه وأخذ أخوه اسمه، حيث قال حلمي:”تبدلت أسامينا ولكن بقى العمر كما هوـ الله يرحمك يامن تحمل اسمي”.

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الخليج 365

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