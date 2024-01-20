العتاولة.. لحظة ترحيل أحمد السقا إلى حجز قسم شرطة محرم بك بالإسكندرية بعد القبض عليه | صور

كتب امير فتحي في السبت 20 يناير 2024 03:48 صباحاً - صورة تداولت على منصات السوشيال ميديا تشهد ترحيل الفنان أحمد السقا إلى السجن، بعد القبض عليه على ذمة إحدى القضايا ضمن أحداث «مسلسل العتاولة» الذي تجسد بطولته زينة رفقة النجمين الكبيرين أحمد السقا وطارق لطفي، والمقرر عرضه في موسم رمضان 2024.

ترحيل أحمد السقا إلى حجز قسم شرطة محرم بك بعد القبض عليه

وضمن أحداث «مسلسل العتاولة» زارت الفنانة زينة، النجم أحمد السقا، بعد حبسه على ذمة إحدى القضايا في قسم شرطة محرم بك.

يشار أنه تم تصوير مشهد حبس أحمد السقا وزيارة الفنانة زينة له أمس، داخل قسم شرطة محرم بك في الإسكندرية.

ترحيل أحمد السقا

مسلسل “العتاولة”

وتضم أحداث مسلسل العتاولة، تصويرا خارجيا في أماكن حقيقية بعد حصوله على الموافقات اللازمة من الجهات الأمنية بالتصوير داخل قسم شرطة محرم بك، حيث يجسد الفنان أحمد السقا دور البطولة ويتعرض للحبس داخل حجز قسم الشرطة وتزوره الفنانة زينة.

مسلسل العتاولة لـ أحمد السقا وزينة

ويضم مسلسل العتاولة عددًا كبيرًا من النجوم أبرزهم: أحمد السقا، طارق لطفي، مي كساب، هدى الإتربي، حنان يوسف، وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف هشام هلال وإخراج أحمد خالد موسى، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي حول شقيقين بينهما عداوة، وتتطور الأحداث بعد ذلك.

قصة حب أحمد السقا وزينة

مسلسل العتاولة تأليف هشام هلال وإخراج أحمد خالد موسى، وتجسد الفنانة زينة في المسلسل شخصية فتاة شعبية، وتجمعها قصة حب مع أحمد السقا، وتمر علاقتهما بالعديد من الأزمات ومن بينها حبس أحمد السقا في إحدى القضايا.

أحمد السقا في “جولة أخيرة”

وينتظر النجم أحمد السقا، عرض مسلسله الدرامي الجديد “جولة أخيرة” في اليوم الموافق 25 يناير الجاري.

مسلسل “جولة أخيرة” مكون من 9 حلقات وتم تصويره في بيروت مطلع شهر أغسطس الماضي بعد عام كامل من التحضيرات والتعاقد مع النجوم المشاركين.

“جولة الأخيرة” يخوض بطولته أحمد السقا في أولى تجاربه في دراما المنصات الرقمية، ومن تأليف محمد ندا وشارك في السيناريو محمد الشخيبي، وإخراج مريم أحمدي، ويشارك في بطولة العمل إلى جانب “السقا”: أشرف عبدالباقي، حنان مطاوع، أسماء أبو اليزيد.

الخليج 365

الخليج 365

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