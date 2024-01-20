الموت يفجع الكينج محمد منير

- 1/2
- 2/2
ياسر رشاد - القاهرة - أفجع الموت الكينج محمد منير، برحيل شقيقته عن الحياة، وذلك حسبما أعلن صديقه المقرب محمود موسى عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.
وفاة شقيقة محمد منير
وكتب صديق محمد منير:" إنا لله وإنا إليه راجعون توفيت إلى رحمة الله تعالى الحاجة سميحة ابا يزيد شقيقة نجمنا الكبير محمد منير ".
وكشف محمود موسى موعد ومكان صلاة الجنازة على شقيقة محمد منير، قائلًا:" تقام صلاة الجنازة بعد صلاة الظهر بمسجد الحصري والدفن بمقابر العائلة طريق الواحات، خالص العزاء لصديقي الفنان الكبير محمد منير ولكل الاسرة، ورحم الله الفقيدة وأسكنها فسيح جناته ".