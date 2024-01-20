آثار ضربات وكدمات على وجوه أحمد عز وعمرو يوسف وآسر ياسين.. فما القصة؟

ميرنا وليد - بيروت - شارك الممثل المصري آسر ياسين صورة من كواليس الجزء الثالث من فيلم "ولاد رزق" عبر خاصية القصص القصيرة، برفقة الممثلين المصريين أحمد عز وعمرو يوسف.

وقد ظهر الممثليون بكدمات وضربات على وجوههم، من داخل تليفيريك، وعبر الجمهور عن حماستهم الكبيرة لمشاهدة العمل.

وقد صور الفيلم "ولاد رزق.. القاضية" بتصوير جزء من العمل في العاصمة السعودية الرياض، ومن المقرر عرضه خلال صيف 2024، ويشارك في بطولة "ولاد رزق 3" آسر ياسين، أحمد عز، وعمرو يوسف، وكريم قاسم، محمد لطفي، باسم سمرة، سيد رجب، وماجد الكدواني، وفقا لتصريحات مخرج الفيلم طارق العريان للبرنامج، والفيلم تأليف صلاح الجهيني، وإخراج طارق العريان.

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