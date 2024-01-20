لطيفة التونسية توجه رسالة مؤثرة لوالدتها الراحلة.. وهذا ما قالته

ميرنا وليد - بيروت - نشرت الفنانة لطيفة التونسية، منشور لها عبر حسابها الرسمي، وجهت من خلاله رسالة بكلمات مؤثرة لوالدتها التي رحلت مطلع العام الحالي.



وشاركت لطيفة متابعيها صورة نادرة تجمعها بوالدتها الراحلة، وأرفقتها بتعليق مؤثر ودعاء خاص لوالدتها.

وقالت لطيفة في تعليقها: "اللهم في اول ليلة جمعة من شهر رجب ان تظلها تحت عرشك يوم لا ظل الا ظلك ولا باقي الا وجهك ، اللهم بيض وجهها يوم تبيض الوجوه وتسود وجوه اللهم وثبت قدمها يوم تزل فيه الأقدام اللهم اسقها من حوض نبيك محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة مريئة لا يظمأ بعدها أبدا اللهم ابني لها بيتا في الجنة واجعل ملتقانا بهم هناك".

يذكر أن لطيفة كانت قد أعلنت وفاة والدتها السيدة فاطمة بنت عمارة النفري، عبر منشور نشرت على حسابها الخاص، ونعت والدتها قائلة: "أمي نور عيني حياتي عمري كله في ذمة الخالق العظيم.. إنا لله وإنا إليه راجعون.. في الجنة يا أغلى إنسانة في حياتي".

