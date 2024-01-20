وفاة شقيقة محمد منير.. إليكم موعد الجنازة

ميرنا وليد - بيروت - رحلت عن عالمنا شقيقة الفنان المصري محمد منير.

وستقام صلاة الجنازة للراحلة، بعد صلاة الظهر بمسجد الحصري، والدفن بمقابر العائلة بطريق الواحات.

وعلى صعيد آخر، كان الفنان محمد منير قد مر بحالة نفسية متدهورة، ومكث في منزله، ورفض الحديث مع أي أحد، ويعود ذلك لسبب أن محمد منير، كان قد أجرى بروفات حفله وكان يريد أن يلتقي بالجمهور بعد فترة من الغياب، إلا أنه فجأة تم إلغاء الحفل بمدينة الشيخ زايد بالقاهرة ليلة رأس السنة، لبرودة الطقس وسوء الأحوال الجوية.



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