ميرنا وليد - بيروت - رزقت عارضة الأزياء والفاشنيستا اللبنانية أليس عبد العزيز بطفلتها الأولى من زوجها رجل الأعمال علي طليس بعد حوالي أكثر من 5 سنوات زواج.

وأعلنت أليس الخبر على صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الاجتماعي وشاركت صوراً لها من المستشفى وهي حاملة طفلتها مع زوجها وأعلنت عن اسم المولودة الصغيرة : في 19 كانون الاول 2024 الساعة 10:20 صباحاً.. الله باركنا بطفلتنا أليسيا علي طليس"

وبارك عدد من الجمهور والمتابعين لأليس منهم الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم، الفنانة بلقيس فتحي، الممثلة جيني إسبر، الممثلة هبة نور...

كانت هذه تفاصيل خبر بعد أكثر من 5 سنوات زواج.. أليس عبد العزيز تستقبل طفلتها الأولى وتختار لها هذا الاسم المميز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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