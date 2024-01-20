بعد إنفصالهما.. فيديو قديم لـ ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي إلى العلن: "هطلقك"

ميرنا وليد - بيروت - بعد إعلان طلاقهما، أعاد رواد مواقع التواصل الإجتماعي تداول مقطع فيديو فكاهي قديم للممثلين المصريين أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز، ظهرت فيه وقد إستخدمت فلتر تجميل لتكبير الشفاه بشكل مبالغ فيه.



وظهر أحمد في الفيديو إلى جانب ياسمين حيث سألته عن ردة فعله في حال نفخت شفايفها، فرد قائلاً: "هطلقك"، كما علّق العوضي على الفيديو بالقول "شفايف مطرشمة".

وقد تحدث الناقد الفني المصري طارق الشناوي عن تفاصيل الساعات الأخيرة قبل طلاق الممثلين المصريين ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي.

وأكد طارق الشناوي أن ياسمين هي من أصرت على وقوع الطلاق وإعلانه، أما أحمد العوضي فكان يحاول تأجيل الإنفصال ومصالحتها.

وقال طارق الشناوي بمداخلة مع الإعلاميّة بسمة وهبة في برنامج "90 دقيقة": "واضح إن أحمد حتى اللحظة الأخيرة كان يحاول على الأقل يوقف الإعلان عن الطلاق لو حدث، وبعدها ممكن يرجعوا لبعض، لكن ياسمين استخدمت كلمة رسمي في إعلانها، وكلمة رسمي توضع بين قوسين".