الموت يُفجع محمد منير بوفاة أعز الناس

فُجع الفنان المصري، محمد منير، برحيل شقيقته “سميحة” التي توفيت صباح اليوم في احد مستشفيات مدينة “الدقي” بحسب الكاتب محمود موسى، وهو الصديق المقرب لـ منير ، الذي أعلن عبر صفحته الخاصة على “الفايسبوك” خبر الوفاة وكتب: “إنا لله وإنا إليه راجعون، توفيت إلى رحمة الله تعالى الحاجة سميحة أبا يزيد، شقيقة نجمنا الكبير محمد منير، ستقام صلاة الجنازة بعد صلاة الظهر بمسجد الحصري بأكتوبر، والدفن بمقابر العائلة بطريق الواحات”.

الراحلة هي احدى شقيقات منير الثلاث، حيث تحدّث في وقت سابق عن علاقة قوية تربطه بهن.

ووصف شقيقته الراحلة بـ “بركة البيت”، كما صرّح بأنه يعيش في جو عائلي مع شقيقاته اللواتي يهتممن بكل تفاصيل حياته، حيث لا يأكل الا بحضورهن ومن ايديهن.