سعد لمجرد يكشف عن موعد طرح أغنيته الجديدة مع يسرى محنوش

ميرنا وليد - بيروت - أعلن الفنان المغربي سعد لمجرد، عن موعد إطلاق أغنيته الجديدة "عندي فكرة"، التي تجمعه مع الفنانة التونسية يسرى محنوش.

ونشر سعد لمجرد بوستر العمل الغنائي، عبر حسابه الرسمي، معلناً تاريخ إصدار العمل في 22 كانون الثاني/يناير الحالي.

كما نشر سعد مقطعاً ترويجياً من الفيديو كليب الخاص للأغنية الجديدة، وظهر في الفيديو مع لمجرد الفنانة التونسية يسرى.

يذكر أن يسرى محنوش كانت زميلة لمجرد في الموسم الرابع من برنامج اكتشاف المواهب "ستار أكاديمي".

ويشار إلى أن العمل الجديد لسعد لمجرد ويسرى محنوش من كلمات الشاعر رامي العبودي، وألحان الموسيقار الدكتور طلال، وتوزيع جلال الحمداوي.



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