ميرنا وليد - بيروت - بعدما روّجت الفنانة اللبنانية كارول سماحة لمفاجأة انتظرها الجمهور لفترة، أطلقت أغنيتها الجديدة "بوسة" التي صورتها على طريقة الفيديو كليب.

الأغنية باللهجة المصرية من كلمات تامر حسين، أما الكليب من إخراج بتول عرفة، وشاركت كارول مقطع من العمل عبر صفحاتها على مواقع التواصل الإجتماعي، وعلّقت قائلةً: “بوسة ‎على كل المواقع الموسيقية وقناتي على يوتيوب”. أغنية “بوسة” هي أولى أغنيات ألبوم كارول سماحة الجديد، وكانت كارول قد شوقت المتابعين على السوشيال ميديا من خلال عدة بوستات شاركتها عن الأغنية وآخرها كان عن موعد صدورها، وقالت فيه “رح نسمع مع بعض بوسة، أغنية مجنونة كتير من ألبومي الجديد، أحلى وأكبر بوسة منّي إلكن”. ويضم ألبوم كارول الجديد عدة أنماط موسيقية وغنائية مختلفة، ويتنوع بين اللهجتين المصرية واللبنانية.

كانت هذه تفاصيل خبر كارول سماحة تطرح أغنية "بوسة" من ألبومها الجديد.. وتفاعل كبير من الجمهور- بالفيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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