أويس مخللاتي يعلن زواجه من شابة لاتينية فائقة الجمال .. بالصور

ميرنا وليد - بيروت - شارك الممثل السوري أويس مخللاتي خبر زواجه من شابة لاتينية تدعى ميشيل سكارليت سانشيز عبر حسابه الخاص على أحد مواقع التواصل الاجتماعي ونشر صورة له معها وكتب تعليقا على الصورة جاء فيه : "ميشيل سكارليت سانشيز زوجتي الجميلة الى الابد"

يذكر انها ليست المرة الاولى التي يشارك صورا معها الا انه هذه المرة أكد أنها زوجته وليس حبيبته أو خطيبته مع الاشارة الى انها ليست نفس الشابة التي اعلن زواجه منها قبل 3 أعوام لان المنشور الذي اعلن فيه ذلك الارتباط حذفه عن صفحته.



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