في يومين.. إيرادات "مقسوم" تقترب من نصف مليون جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

استقبلت دور العرض السينمائي الأربعاء الماضي 17 يناير فيلم "مقسوم" للمخرجة كوثر مختار يونس، ليبدأ المنافسة على إيرادات شباك التذاكر، في موسم منتصف العام الدراسي.

وحقق الفيلم في يومه الأول 156 ألفا و860 جنيها، أما أمس الخميس 18 يناير فوصل إيراده اليومي 208 آلاف و267 جنيها، ليصل إجمالي ما حققه في يومين 365 ألفا و127 جنيها.

"مقسوم" تأليف هيثم دبور، إخراج كوثر يونس، بطولة ليلى علوي، شيرين رضا، سماء إبراهيم، سيد رجب، سارة عبدالرحمن، عمرو وهبة، لافينيا نادر، هاجر السراج، إلى جانب عدد من النجوم الذين ظهروا كضيوف شرف: محمد ممدوح، المخرج هاني خليفة ومحمد شاهين.

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