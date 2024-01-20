بعد طرحه بيومين.. فيلم "الملكة" يحقق إيرادات ضعيفة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

استقبلت دور العرض السينمائي قبل يومين وتحديدا يوم الأربعاء الموافق 17 يناير، فيلم "الملكة" ليبدأ المنافسة على إيرادات شباك التذاكر في موسم منتصف العام الدراسي.

وبلغ إيراد فيلم الملكة في يومه الأول 41 ألفا و930 جنيها، أما ثان أيامه حقق 71 ألفا و415 جنيها، ليصل إجمالي ما حققه في يومين 113 ألفا و345 جنيها.

"الملكة" تأليف هشام هلال وأحمد رمزي، إخراج سامح عبدالعزيز، بطولة هالة صدقي، شيرين رضا، رانيا يوسف، دينا، باسم سمرة، كريم عفيفي، محمد رضوان، انتصار، عارفة عبدالرسول.

جدير بالذكر أن دور العرض السينمائي تشهد منافسة بين عدد من الأفلام، بينها: شماريخ، أبو نسب، الإسكندراني، مقسوم، ليه تعيشها لوحدك.

اقرأ أيضا

فريدة سيف النصر تستنجد بـ"المرور": "والله العظيم عندي تصوير في إسكندرية"

ماذا حدث بين جورج وسوف وكريم محمود عبد العزيز في السعودية؟ (فيديو)