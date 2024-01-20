هيفا وهبي تتخطى هذا الرقم بـ "وصلتلها"

ميرنا وليد - بيروت - تخطت أغنية "وصلتلها" للنجمة اللبنانية هيفا وهبي الـ 3 مليون و900 ألف مشاهدة على قناتها الخاصة على يوتيوب، اذ انها تلاقي ضجة كبيرة على مواقع التواصل الإجتماعي.



الأغنية من كلمات محمود عبدالله وألحان الراحل محمد النادي وتوزيع موسيقي نور، وميكس وماستر سليمان دميان.

وكانت قد نشرت هيفا مقطع فيديو، شوقت من خلاله متابعيها لفيديو كليب أغنيتها "وصلتلها".

وشاركت هيفا متابعيها، مقطعاً من الكليب الجديد، ظهرت فيه وهي تقول: "أنا ولا مرة فكرت إنو حتى نترك بعض... أنا صار لازم فل".