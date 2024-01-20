ميرنا وليد - بيروت - تخطت أغنية "وصلتلها" للنجمة اللبنانية هيفا وهبي الـ 3 مليون و900 ألف مشاهدة على قناتها الخاصة على يوتيوب، اذ انها تلاقي ضجة كبيرة على مواقع التواصل الإجتماعي.
الأغنية من كلمات محمود عبدالله وألحان الراحل محمد النادي وتوزيع موسيقي نور، وميكس وماستر سليمان دميان.
وكانت قد نشرت هيفا مقطع فيديو، شوقت من خلاله متابعيها لفيديو كليب أغنيتها "وصلتلها".
وشاركت هيفا متابعيها، مقطعاً من الكليب الجديد، ظهرت فيه وهي تقول: "أنا ولا مرة فكرت إنو حتى نترك بعض... أنا صار لازم فل".
كانت هذه تفاصيل خبر هيفا وهبي تتخطى هذا الرقم بـ "وصلتلها" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.