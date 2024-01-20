ميرنا وليد - بيروت - ظهرت النجمة التركية عفراء ساراتش أوغلي متنكرة بـ البهلوان لمراقبة "فريد" الذي يقدم شخصيته النحم مارت رمضان ديمير، وذلك خلال أحدث مسلسل "الطائر الرفراف" وتحديدا في الحلقة الـ 54 منه، اذ تراه يتواعد مع "بيلين".

على صعيد آخر كانت قد كشفت وسائل إعلام تركية عن ان عفراء ساراتش أوغلي طلبت من منتج "الطائر الرفراف" ان تأخذ اجازة كي تسافر، لذلك ستكون مشاهدة قليلة في الحلقة الجديدة، موضحة انها لم تنسحب من المسلسل بالقول: "لا يمكن أن يكون مسلسل الطائر الرفراف بدون سيران".

كانت هذه تفاصيل خبر بطلة "الطائر الرفراف" تتنكر وتراقب زميلها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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