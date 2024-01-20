ميرنا وليد - بيروت - أحيت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم حفلاً في ليلة صلاح الشرنوبي بفستان بنفسجي لامع طويل وبأكمام طويلة.

وظهرت نانسي بفستان مغلق من الأمام، و مكشوفاً من الظهر، من تصميم Philosophy Di Lorenzo Serafini، ويصل سعره إلى 1790 دولاراً، أي ما يعادل 55 ألف جنيه مصري.

يذكر أن حفل ليلة صلاح الشرنوبي، شارك فيها بجانب نانسي عجرم كل من الفنانة السورية أصالة، والفنان اللبناني راغب علامة، والفنان وائل جسار، والفنان عاصي الحيلاني .

|من ناحية أخرى، طرحت الفنانة نانسي عجرم أحدث أغانيها "قلبي يا محتاس" ضمن أغاني فيلم "مقسوم" الذي بدأ عرضه مؤخرا في دور السينما، وأغنية "قلبي يا محتاس" من كلمات منة القيعي وألحان إيهاب عبد الواحد وتوزيع طارق يحيى.

كانت هذه تفاصيل خبر نانسي عجرم تتألق كعادتها في حفل ليلة صلاح الشرنوبي بفستان رائع وهذا سعره لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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