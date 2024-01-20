كشفت الفنانة المغربية دنيا بطمة تفاصيل تورطها في قضية “حمزة مون بيبي”، مؤكدة أن لديها حكم محكمة يبرءها وشقيقتها من التهم الموجهة إليهما.

وأوضحت بطمة أن الحساب الفضائحي المثير للجدل والذي تابعه كل المغرب كان في البداية يقوم بالخير، ثم تحول بعد ذلك إلى نشر أخبار كاذبة وشائعات.

وقالت إن صورة من الحساب وصلتها، لكنها لم تتحدث عنها ولم تسيء إلى أحد فيها.

وأكدت أن اللبس الذي حدث حول حكم البراءة هو بسبب عدم إطلاع الناس على منطوق الحكم، والذي ينص على أن البطمة وشقيقتها لا دخل لهما بالحساب، وليسوا أصحابه ولا يملكون الباسوورد الخاص به.

وأشارت إلى أنها قدمت بطلب عفو ملكي للديوان وبطلب إعادة النظر في الحكم الصادر ضدّها بالحبس لمدة عام كامل.

وأكدت أن طليقها المنتج محمد الترك هاجمها بطريقة لا تليق به، وأنها لن تردّ عليه.

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: دنيا بطمة تكشف تفاصيل جديدة عن قرار المحكمة في قضية حمزة مون بيبي.. وهكذا ردّت على هجوم طليقها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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