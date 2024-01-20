نفت الفنانة البحرينية إيمان الحسيني، ما تردد عن إجرائها عملية تكميم المعدة لإنقاص الوزن، بعد ظهورها بنحافة ملحوظة.

وأوضحت الحسيني أنها حاولت الخضوع لعملية شفط الدهون قبل عامين، لكنها لم تنجح في التخلص من وزنها، حتى أنها أجرتها لدى طبيب شهير.

وأشارت إلى أنها تخاف من عملية تكميم المعدة، وترى أنها الخيار الأخير لها إذا فشلت في كافة الخيارات الأخرى.

وأكدت الحسيني أنها لم تلجأ لعملية تكميم المعدة، لكنها قررت فقدان وزنها بشكل طبيعي من خلال التوقف عن تناول الطعام.

وأضافت أنها لم تلجأ أيضًا لعمليات الحقن لإنقاص الوزن، لأنها لم تحصل على نتيجة منها.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد إيمان الحسيني تكشف حقيقة خضوعها لعملية تكميم بعدما ظهرت بنحافة ملحوظة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.