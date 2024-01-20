أثار تصرفٌ للفنان اللبناني راغب علامة، جدلاً في مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك خلال إحيائه حفل “ليلة صلاح الشرنوبي” ضمن فعاليات موسم الرياض في المملكة العربية السعودية.

وظهر علامة وهو يقف إلى جوار الفنان السوري جورج وسوف مع فنانين آخرين، خلال تأدية وسوف لأغنية “يا بياعين الهوى”، قبل أن ينفجر ضاحكاً بشكل مفاجئ.

وانتقد بعض المتابعين تصرف علامة، معتبرين أن ضحكه “غير مناسب لتقاليد المسرح”، وأن سلوكه أثار استهجان كل من الفنانتين أصالة ونانسي عجرم، اللتين ظهرتا في الفيديو، وهما تنظران ناحيته.

فيما دافع فريق آخر عن علامة، مؤكدين أن وسوف أشار إليه بيده في أمر ما، ما جعله ينفجر ضاحكاً.

وأضافوا أن وسوف كاد وهو يغني أن يسقط على الأرض، وهو ما لفت انتباه كل من أصالة ونانسي عجرم، وليس كما أشيع أنهما استنكرتا تصرف علامة.

وشكل ظهور وسوف على المسرح في ختام حفل “ليلة صلاح الشرنوبي” مفاجأة للفنانين وللجمهور، حيث شاركهم في أغنية “يا بياعين الهوى”.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد تصرف لراغب علامة وهو يقف بجوار جورج وسوف في ليلة صلاح الشرنوبي يثير جدلا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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