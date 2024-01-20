انهيار محمد منير في جنازة شقيقته (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

انهار الكينج محمد منير، من البكاء على رحيل شقيقته، وذلك خلال تشييعه جثمانها إلى مثواها الأخير من مسجد الحصري بمدينة السادس من أكتوبر.

وظهرت حالة الحزن الكبيرة على محمد منير لفقده شقيقته، لتسقط الدموع من عينيه.

ووصل "منير" لمسجد الحصري لتشييع جثمان شقيقته التي رحلت عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت 20 يناير، وذلك برفقة الإعلامي مصطفى بكري على يمينه، وأحد المقربين من الكينج على يساره.

وأعلن خبر وفاة شقيقة منير، الكاتب الصحفي محمود موسي، عبر حسابه على فيسبوك، قائلا: إنا لله وإنا إليه راجعون، توفيت إلى رحمة الله تعالى الحاجة سميحة أبا يزيد، شقيقة نجمنا الكبير محمد منير، ستقام صلاة الجنازة بعد صلاة الظهر بمسجد الحصري والدفن بمقابر العائلة بطريق الواحات.

وأضاف: "خالص العزاء لصديقي الفنان الكبير محمد منير ولكل الأسرة، ورحم الله الفقيدة وخالص العزاء والمواساة للأسرة" .

يذكر أن، محمد منير طرح مؤخرا أغنية "يا فلسطين" لدعم أهالي غزة والشعب الفلسطيني في ظل معاناتهم في الحرب مع المحتل الإسرئيلي.

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