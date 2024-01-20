موعد ومكان عزاء شقيقة الكينج محمد منير

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف أحد المقربين من الكينج محمد منير، عن تلقيه العزاء في شقيقته الحاجة سميحة، يوم الإثنين المقبل بمنزله، موضحا أنه سيكون محدودا.

وشيعت ظهر اليوم السبت، جنازة شقيقة الكينج محمد منير بمسجد الحصري بمدينة السادس من أكتوبر، لمثواها الأخير.

وشهدت مراسم تشييع الجنازة، انهيار محمد منير من البكاء على رحيل شقيقته خلال تشييعه جثمانها، حيث ظهرت حالة حزن كبيرة على ملامح وجهه لفقدها لتسقط الدموع من عينيه.

وأعلن خبر وفاة شقيقة منير، الكاتب الصحفي محمود موسي، عبر حسابه على فيسبوك، قائلا: "إنا لله وإنا إليه راجعون، توفيت إلى رحمة الله تعالى الحاجة سميحة أبا يزيد، شقيقة نجمنا الكبير محمد منير، ستقام صلاة الجنازة بعد صلاة الظهر بمسجد الحصري والدفن بمقابر العائلة بطريق الواحات".

وأضاف: "خالص العزاء لصديقي الفنان الكبير محمد منير ولكل الأسرة، ورحم الله الفقيدة وخالص العزاء والمواساة للأسرة" .

يذكر أن، محمد منير طرح مؤخرا أغنية "يا فلسطين" لدعم أهالي غزة والشعب الفلسطيني في ظل معاناتهم في الحرب مع المحتل الإسرئيلي.