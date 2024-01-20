أحدث ظهور لـ آيتن عامر.. والجمهور: "خست خالص" (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - خطفت الفنانة آيتن عامر، الأنظار إليها بأحدث جلسة تصوير خضعت لها عبر السوشيال ميديا.

ونشرت آيتن، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت إعجاب متابعيها.

وجاءت تعليقات الجمهور، كالتالي: "خست خالص" ، "آيتن القمر" ، "إيه الحلاوة دي" ، "برنسيسة" ، "ما أجمل الجمال وأنت صاحبه والجميل بجمالك ينسى صاحبه" ، "خيال الصراحة" ، "ملكة جمال العالم" ، "الجمال كله".

وانفصلت آيتن عامر عن زوجها مدير التصوير محمد عز العرب في أغسطس 2022.

يذكر أن، آخر أعمال آيتن عامر مسرحية "شحاتين أكاديمي" التي تم عرضها مؤخرا خلال موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، وشاركها البطولة أحمد فهمي، ومحمود الليثي، ميرهان حسين، ودياب، وعدد من الفنانين.

اقرأ أيضا:

وفاة شقيقة محمد منير.. موعد ومكان الجنازة

لأول مرة.. محمد عادل إمام يشارك بحفل joy awards بالسعودية