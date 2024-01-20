"كبرت وبقت شبهك".. ابنة إيمان العاصي تخطف الأنظار ونجوم الفن يعلقون

محمد اسماعيل - القاهرة - خطفت ابنة الفنانة إيمان العاصي، الأنظار إليها في أحدث ظهور لها بصحبة والدتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشرت إيمان، صورها مع ابنتها بعد "كبرها"، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "ابنتي الصغيرة أمس .. ابنتي اليوم صديقتي إلى الأبد.. لا تنسي أبدًا أنني فخورة جدًا بك وأحبك أكثر من أي شيء في العالم.. أتمنى لك حياة مليئة بالحب والنجاح والسعادة".

وتفاعل مع تدوينتها عدد من نجوم الفن، حيث كتبت ريم البارودي: "بسم الله ما شاء الله ربنا يحميها ويحفظها وتشوفيها أطيب وأحن وأحسن البنات.. كل سنة وهي طيبة عقبال مليون سنة". وكتبت مي كساب: "حبايب قلبي والله". وكتبت إنجي علاء: "بارك الله فيكما ما شاء الله".

فيما جاءت تعليقات الجمهور، كالتالي: "ما شاء الله ربنا يخليكم لبعض يا رب" ، "ربنا يخليهالك ويحفظها" ، "ما شاء الله هو مين بنت مين" ، "صورة طبق الأصل ..تفرق بس الروح" ، "بنوتك بقت شبهك كتير وكبرت ما شاء الله".

يذكر أن، آخر أعمال إيمان العاصي مسلسل "جعفر العمدة" بطولة محمد رمضان وهالة صدقي، وإخراج محمد سامي، والذي عرض خلال الموسم الرمضاني 2023.