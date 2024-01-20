مرض خطير كاد ان يتسبب بوفاة بطلة مسلسل “إميلي في باريس” … اقرأ التفاصيل

طمأنت الممثلة الأميركية، أشلي بارك، جمهورها في منشور طويل عبر صفحتها الخاصة على انستغرام انها تتماثل للشفاء بعد عارض صحي خطير اصيبت به خلال عطلة رأس السنة الماضية، كاد ان يتسبب في وفاتها.

سردت بطلة مسلسل “إميلي في باريس” في منشورها، انها اصيبت بالمرض الخطير عندما بدأت بالشعور بالدوار والتهاب اللوزتين، ثم تطورت حالتها إلى صدمة دموية حادة (إنتان)، أثرت على عدة اعضاء في جسدها”.

وأضافت أشلي أن صحتها تحسّنت رغم المخاوف الكثيرة التي رافقت بداية اصابتها بالمرض.

إميلي ظهرت في الصور والفيديوهات الى جانب شريكها بول فورمان، على سرير المستشفى وهو يقدّم لها المساعدة والدعم المعنوي، كما ظهرا في احدى الفيديوهات وهما يؤديان اشارة السلام بالصينية.

اشلي شكرت في منشورها فورمان على دعمه الكبير لها، فهو لم يتركها طيلة فترة ازمتها الصحية .

وأشارت بارك انها تنقّلت خلال فترة مرضها بين ثلاث مستشفيات، وأمضت أسبوعاً كاملاً في وحدة العناية المركزة، وأجرت عشرات الفحوصات وشعرت بالكثير من الألم والتوتر والخوف.

نذكر ان الممثلة أشلي بارك تحدثت في وقت سابق عن معاناتها مع مرض السرطان عندما كانت في سن المراهقة وكيف تغلبت عليه، وبدأت بإتباع نمط حياة صحي متوازن، اضافة الى ممارسة رياضات متنوعة منها اليوغا والرقص والجري.