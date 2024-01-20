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ميرنا وليد - بيروت - عايدت الممثلة المصرية إيمان العاصي إبنتها ريتا في يوم ميلادها من خلال صورة جمعتهما شاركتها مع الجمهور عبر حسابها الخاص، و وجهت إيمان رسالة حب لإبنتها قالت فيها: "ابنتي الصغيرة.
أمس ابنتي و اليوم صديقتي إلى الأبد! لا تنس أبدًا أنني فخورة جدًا بكي وأحبكي أكثر من أي شيء في العالم، أتمنى لكي حياة مليئة بالحب والنجاح والسعادة".
وكانت أعلنت إيمان العاصي عن استعداداها لتقديم أولى بطولة مطلقة لها في عالم الدراما التلفزيونية، وقد تعاقدت على مسلسل يحمل عنواناً مبدئياً هو "أفلاطوني"، تأليف شريف الألفي.
وقد علم موقع "الفن" أن إيمان اشترطت كتابة اسمها قبل اسم أي نجم آخر يشارك في العمل، وهو ما وافقت عليه الجهة المنتجة.
كانت هذه تفاصيل خبر بصورة تجمعهما..إيمان العاصي تعايد إبنتها ريتا بيوم ميلادها وتوجه لها هذه الرسالة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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