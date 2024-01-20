بالفيديو- بفستان أسود ضيق..أسما منير تبهر الجمهور بإطلالتها المميزة

ميرنا وليد - بيروت - تألقت خبيرة التجميل المصرية أسما شريف منير، إبنة الممثل المصري شريف منير، بأخر إطلالتها على الجمهور من خلال صور نشرتها عبر حسابها الخاص ظهرت فيها بفستان باللون الأسود ضيق ذات أكمام طويلة ونعن قالي وفي ويطه حزام عريض باللون الأسود من الجلد، و طبقت أسما مكياج هادئ اظهرت من خلاله جمال وجهها.



و في وقت سابق، كشفت أسما شريف منير عن تعرض جزء من منزلها للحريق بسبب ماس هربائي.

ونشرت أسما صورة عبر خاصية الحالة على صفحتها على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، وكتبت:"قدر ولطف ماس كهربائي كان هيولع فى البيت.. الحمد لله".

