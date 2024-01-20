بالصور- من الجونة..ياسمينا زيتون تستعرض أنوثتها وجمالها بفستان رائع

ميرنا وليد - بيروت - تألقت ملكة جمال لبنان لعام 2022 ياسمينا زيتون بأخر إطلالة لها عبر حسابها الخاص، حيث شاركت صور مع الجمهور خلال تواجدها في مصر ظهرت فيها بإطلالة مميزة وأنيقة إرتدت فيها فستان طويل باللون الزهري من دون أكمام سترابليس مزين بالورود و الرسوم، و تركت شعرها منسدلاً على كتفيها مع مكياج هادئ أظهرت من خلاله جمال وجهها.



وكانت قد صدرت عن مجلة فوربس الشرق الأوسط النسخة السادسة، قائمتها السنوية 30Under30، التي تسلط الضوء على المبدعين الشباب في المنطقة دون سن الثلاثين، ممن يحدثون تأثيراً في مختلف القطاعات.

وضمت قائمة هذا العام 120 مشاركا ومشاركة، موزعين بالتساوي على 4 فئات، تضم كل منها 30 مشاركة، وتأتي هذه الفئات :العلوم والتكنولوجيا، التجارة الإلكترونية والتمويل، الترفيه، التأثير الإجتماعي.

ومن بين الأسماء اللبنانية التي وردت، إسم ملكة جمال لبنان لعام 2022 ياسمينا زيتون، عن فئة التأثير الإجتماعي.

