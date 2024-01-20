- 1/3
- 2/3
- 3/3
ميرنا وليد - بيروت - تألقت لفنانة الكويتية روان بن حسين باخر إطلالة لها على الجمهور من خلال صور نشرتها عبر حسابها الخاص، وخطفت الأنظار بلوك أنيق جداً إرتدت فيه فستان قصير وضيق اللون الأسود ذات أكمام طويلة وزين على طوله بالورود السوداء، وربطت شعرها على شكل كعكة مع مكياج رائع أظهرت من خلاله جمال وجهها.
و كانت أحدثت روان بن حسين جدلاً كبيراً على مواقع التواصل الإجتماعي، بسبب حديثها في مقطع فيديو عن الأشخاص الذين يأتون إلى عيد ميلادها من دون هدية، وقالت: "أنا أعزم الناس وأصرف على الميك أب والفساتين وآخر شي يجوني الناس يدينهم فاضية!!".
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور- تحت عنوان الجمال والأناقة..روان بن حسين تخطف قلوب الجمهور بفستان أسود رائع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.