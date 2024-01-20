بالصور- تحت عنوان الجمال والأناقة..روان بن حسين تخطف قلوب الجمهور بفستان أسود رائع

ميرنا وليد - بيروت - تألقت لفنانة الكويتية روان بن حسين باخر إطلالة لها على الجمهور من خلال صور نشرتها عبر حسابها الخاص، وخطفت الأنظار بلوك أنيق جداً إرتدت فيه فستان قصير وضيق اللون الأسود ذات أكمام طويلة وزين على طوله بالورود السوداء، وربطت شعرها على شكل كعكة مع مكياج رائع أظهرت من خلاله جمال وجهها.



و كانت أحدثت روان بن حسين جدلاً كبيراً على مواقع التواصل الإجتماعي، بسبب حديثها في مقطع فيديو عن الأشخاص الذين يأتون إلى عيد ميلادها من دون هدية، وقالت: "أنا أعزم الناس وأصرف على الميك أب والفساتين وآخر شي يجوني الناس يدينهم فاضية!!".

