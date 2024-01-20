أغنية " بعده فارق " لـ رامي جمال تحصل على هذا الرقم من المشاهدات بعد ساعات من طرحها

ميرنا وليد - بيروت - حصد الفنان المصري رامي جمال، فوق الـ 140 ألف مشاهدة بأغنيته الجديدة "بعده فارق"، بعد ساعات من طرحها .



وأغنية "بعده فارق" لـ رامي جمال، من كلمات أدهم معتز، ألحان تيام علي، توزيع موسيقي أحمد إبراهيم.

وتقول كلماتها:

"كان يوميها عقلي فين وانا بفارق

قولت بُعده سهل بس بُعده فارق

جرح بعد جرح قلبي حس بيه

استفدت يومها ايه انا بعنادي

دة الفراق مش زي مافتكرته عادي

واللي بنا لسة انا عايش عليه

ده اللي مش عامل حسابه

بعده قلبي زاد عذابه

قولت قربه من غيابه

مش فارقين

عرفت قيمته لما سابني

والفراق جالي وغلبني

والسؤال اللي تاعبني

هو فين؟

حيرة بعد حيرة طب ايه النهاية

اه بعيد لكن لسة عايش معايا

نفسي اقوله مش كفاية خلاص غياب

مهما فات الذكريات دايما تجيلي

كل يوم في بالي وبعده هد حيلي

طب وايه اخرتها يعني في العذاب"

