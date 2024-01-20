بالصور- سعر خيالي لحقيبة يد درة التونسية..و إطلالتها تضج بالأناقة

ميرنا وليد - بيروت - نألقت الممثلة درة التونسية بأخر إطلالتها على الجمهور من خلال صور شاركتها عبر حسابها الخاص، وخطفت درة الأنظار بفستان أسود بغاية الأناقة واسع ذات أكمام وعنق طويل ،و طرز إليه الشيفون الأسود الشفاف في جزئه السفلي و زين بحبات الكريستال اللامعة، وتركت شعرها منسدلاً على كتفيها مع مكياج خفيف أظهرت من خلاله جمال وجهها.

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الفستان الذي إرتدته درة من مجموعة دار أزياء FENDI لخريف و شتاء عام 2023-2024، بالإضافة إلى حقيبة يد من FENDI و قدر سعرها بـ 4,250 دولار.

