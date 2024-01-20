هكذا غنى عاصي الحلاني "إرضى بالنصيب" لـ جورج وسوف-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - شارك الفنان اللبناني عاصي الحلاني اليوم مقطع فيديو قصيراً من مشاركته في ليلة روائع الشرنوبي التي أقيمت فعالياتها ليلة أول من أمس الخميس على مسرح أبوبكر سالم، في بوليفارد مدينة الرياض، برعاية هيئة الترفيه والمستشار تركي آل الشيخ.



ولفت المتابعين أداء الحلاني لأغنية "إرضى بالنصيب" للفنان جورج وسوف الذي فاجأ الحضور بمشاركته في الحفل إلى جانب مجموعة من نجوم لبنان والوطن العربي، هم ، إلى جانب عاصي الحلاني، راغب علامة، نانسي عجرم، أسماء لمنور، أصالة، وائل جسار ومحمد الشرنوبي، والذين غنوا معه أغنيته "يا بياعين الهوى".

وأرفق عاصي مقطع الفيديو الذي نشره في صفحته الرسمية بموقع للتواصل الاجتماعي بتعليق :"أنا قدرك ونصيبك

ونصيبك حيصيبك" مرفقاً بوَسمَي :"عاصي الحلاني" و "في ليلة صلاح الشرنوبي".

