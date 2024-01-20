تفاصيل حفل علي قنديل قبل انطلاقه بساعات

ياسر رشاد - القاهرة - تستضيف ساقية عبدالمنعم الصاوي، حفل ستاند آب كوميدي للفنان علي قنديل، بعنوان "اقطع معايا"، وذلك اليوم السبت، في الثامنة مساءً بقاعة النهر، وسعر التذكرة 250 جنيهًا.

ومن المقرر أن يقدم علي قنديل، خلال الحفل مجموعة من أجمل الاسكتشات الكوميدية، التي يحبها ويتفاعل معها الجمهور على خشبة المسرح.

معلومات عن علي قنديل:



يُعد قنديل من أول رواد فن الاستاند آب كوميدي في مصر، وتمكن على مدار 10 سنوات من تقديم أكثر من 500 حفل في أكثر من 20 مدينة مصرية، بالإضافة لحفلاته في البلاد العربية.

كان قنديل أول من حقق أرقامًا قياسية في عدد الحفلات مدتها على مستوى الوطن العربي (بلغت أطوالها 119 دقيقة)، كما أسس أول مركز ثقافي لتعليم فن الاستاند آب كوميدي في مصر والوطن العربي (إل ورشة ستاند أب كوميدي – علي قنديل).