أول رد من "الموسيقيين" بشأن حبس حمو بيكا بعد مشاجرته في كافيه (خاص)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

علقت نقابة المهن الموسيقية، على حبس حمو بيكا في مشاجرته مع صاحب كافيه، قبل قرار النيابة بإخلاء سبيله منذ قليل.

وقال د. محمد عبد الله - المتحدث الرسمي للنقابة، في تصريح خاص لـ"الخليج 365": "حمو بيكا ليس عضوا عاملا ولا منتسبا، وعلاقته بالنقابة بيجي ياخد تصريحات لحفلاته".

وأجرت النيابة العامة بالجيزة، اليوم السبت، التحقيق مع 7 أشخاص بينهم مطرب المهرجانات "حمو بيكا"، إثر نشوب مشاجرة داخل كافيه شهير بمدينة 6 أكتوبر، والتي أسفرت عن سقوط 4 مصابين.

وكشفت التحقيقات، أن المشاجرة نشبت بين طرفين طرف أول "مالك، ومدير وعامل أحد الكفيهات، مصاب بجرحين بالجبهة، وطرف ثان "محمد محمود" وشهرته حمو بيكا 34 سنة مطرب مهرجانات، ومدير أعماله مصاب بجرح قطعي بالرأس وجرح باليد، ومصمم جرافيك مدير تصوير المطرب، مصاب بجرح قطعي بالذقن، وفني صوت مصاب بجرح قطعي بالذقن.

وأوضحت التحقيقات أن مشادة كلامية وقعت بين مدير أعمال حمو بيكا، وصاحب الكافيه، بسبب اختلافهما على ميعاد تقديم الفقرة الفنية الخاصة بالمطرب، حيث تعدوا فيها على بعضهم البعض بالسب والشتم، وقام على إثرها "بيكا" بمعاتبة الأول فحدثت مشادة كلامية أخرى، تطورت إلى مشاجرة تعدى فيها الطرفان كل منهما على الآخر.

وكشفت المعاينة أن المشاجرة أسفرت عن إصابة 4 أشخاص من الطرفين، وتلفيات بالكافيه عبارة عن كسر 2 لوح زجاجي.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا بنشوب مشاجرة ووجود مصابين داخل كافيه شهير بمدينة 6 أكتوبر، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على حمو بيكا، وباقي طرفي المشاجرة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

ومنذ دقائق قليلة، أمرت النيابة العامة في مدينة السادس من أكتوبر، بإخلاء سبيل مطرب المهرجانات حمو بيكا، و3 من أعضاء فرقته، بكفالة مالية على ذمة اتهامهم بواقعة مشاجرة كافيه بالمدينة، كما أمرت النيابة إخلاء سبيل الطرف الثاني للمشاجرة وهم مالك الكافيه و3 عاملين معه.