أحمد السقا بكدمات في وجهه بكواليس مسلسل "جولة أخيرة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أعاد الفنان أحمد السقا نشر بوستر مسلسله الجديد "جولة أخيرة"، عبر خاصية "القصص القصيرة"، على حسابه بموقع "إنستجرام".

وظهر "السقا" في الصورة بكدمات في وجهه، جعلت ملامحه متغيره.

"جولة أخيرة" يعرض يوم 25 يناير الجاري على أمازون برايم.

مسلسل "جولة أخيرة" مكون من 9 حلقات وتم تصويره بالعاصمة اللبنانية بيروت مطلع شهر أغسطس الماضي بعد عام كامل من التحضيرات والتعاقد مع النجوم المشاركين.

"جولة الأخيرة" يخوض بطولته أحمد السقا في أولى تجاربه في دراما المنصات الرقمية، ومن تأليف محمد ندا وشارك في السيناريو محمد الشخيبي، وإخراج مريم أحمدي، ويشارك في بطولة العمل إلى جانب "السقا": أشرف عبدالباقي، حنان مطاوع، أسماء أبو اليزيد.

اقرأ أيضا:

إلهام شاهين توجه رسالة لابنة شقيقتها إلهام صفي الدين