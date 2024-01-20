هكذا ظهرت رانيا يوسف في السعودية قبل حفل "joy awards"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

شاركت الفنانة رانيا يوسف جمهورها بصور لها، خلال تواجدها في مدينة الرياض على هامش مشاركتها في حفل "joy awards".

ونشرت رانيا الصور، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وظهرت فيها مرتدية ملابس من اللونين الأبيض والأسود.

وعلقت رانيا على الصور: "دائما ما يكون الوقت المناسب للإقامة في هذا الفندق، هذا من دواعي سروري".

وتنظم الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، حفل توزيع جوائز Joy Awards في نسخته الرابعة، مساء اليوم السبت 20 يناير، ضمن "موسم الرياض"، وتشارك في تنظيمه "مجموعة MBC".

يذكر أن أخر أعمال رانيا يوسف فيلم "الملكة" إخراج سامح عبدالعزيز، بطولة هالة صدقي، باسم سمرة، شيرين رضا.

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