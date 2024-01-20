فن ومشاهير

هكذا ظهرت رانيا يوسف في السعودية قبل حفل "joy awards"

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

شاركت الفنانة جمهورها بصور لها، خلال تواجدها في مدينة الرياض على هامش مشاركتها في حفل "joy awards".

ونشرت رانيا الصور، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وظهرت فيها مرتدية ملابس من اللونين الأبيض والأسود.

وعلقت رانيا على الصور: "دائما ما يكون الوقت المناسب للإقامة في هذا الفندق، هذا من دواعي سروري".

وتنظم الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية ، حفل توزيع جوائز Joy Awards في نسخته الرابعة، مساء اليوم السبت 20 يناير، ضمن "موسم الرياض"، وتشارك في تنظيمه "مجموعة MBC".

يذكر أن أخر أعمال رانيا يوسف فيلم "الملكة" إخراج سامح عبدالعزيز، بطولة هالة صدقي، باسم سمرة، شيرين رضا.

اقرأ أيضا:

انهيار محمد منير في جنازة شقيقته (صور)

بالصور.. نجوم الفن يصلون إلى الرياض لحضور حفل جوائز joyawards

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا