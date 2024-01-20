كارمن بصيبص: شرف لي المشاركة بتقديم حفل joy awards واستمتعت بوجودي في الرياض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

قالت الفنانة اللبنانية كارمن بصيبص إن حفل توزيع جوائز joy awards يعني لها الكثير، وكان بمثابة "فتحة خير" عليها، إذ تسلمت قبل عامين منه جائزة.

وتابعت في تصريحات لكاميرا الحفل المعروض على قناة MBC1، في بث مباشر: "هذا العام أقوم بأول تجربة لي كمقدمة في الحفل، وشرف لي ويعني له كثير التواجد في السعودية في حفل بهذه الضخامة".

وأشارت أنها قضت أسبوع في السعودية وأعربت عن سعادتها بهذا الأمر، وبالتحضيرات للحفل، مؤكدة أن روح حلوة جمعتها بالقائمين عليه والمشاركين فيه، واستمتعوا بالخروج في الكثير من الأماكن في الرياض، مضيفة "الناس حلوة وطيبين والطاقة حلوة".

ويُقام الحفل في الرياض بالمملكة العربية السعودية، ضمن فعاليات موسم الرياض، بتنظيم الهيئة العامة للترفيه برئاسة المستشار تركي آل الشيخ، ومجموعة MBC.

ويشهد الحفل تواجد عدد كبير من النجوم العرب، وكذلك المصريين، بينهم: نانسي عجرم، نيكول سابا، محمد إمام، ياسر جلال، جمال سليمان، يوسف الشريف، أشرف زكي، إلهام شاهين، روجينا، آيتن عامر، رانيا يوسف، طارق الإبياري، محمد ثروت، ميرهان حسين، منى ثروت، عبدالله السدحان.

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