ياسر جلال من "joy awards": تكريم تركي آل الشيخ للفنانين المصريين يعكس حبه لـ مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أعرب النجم ياسر جلال عن سعادته بما تعيشه المملكة العربية السعودية من تقدم، وسعادته بالتواجد في حفل توزيع جوائز joy awards المُقام في الرياض ضمن فعاليات موسم الرياض.

وتابع في حواره مع كاميرا الحفل المعروض على الهواء مباشرة عبر قناة MBC1 : "سعيد لأن المملكة العربية السعودية تنظم حدثا فنيا كبير بهذه العظمة، وتكرم فيه الفن والفنانين العرب وأنا أدعم كل حدث فني كبير يكرم الفن والفنانين".

وأضاف ياسر "تكريم جوي أوردز للفنان المصري معناه حب للفنانين، وأحيي معالي المستشار تركي آل الشيخ على المجهود الجبار، ليخرج الحدث الفني بهذا الشكل المُشرف، وعندما يكرم الفنانين المصريين فهذا يعني أنه يحب مصر، ونحن نحب السعودية وكل الوطن العربي".

من ناحية أخرى، يشارك ياسر جلال في رمضان 2024 بمسلسل ألف ليلة وليلة ويقدم من خلاله شخصيتين الأولى هي الشخصية الشهيرة شهريار.

ويُقام الحفل في الرياض بالمملكة العربية السعودية، ضمن فعاليات موسم الرياض، بتنظيم الهيئة العامة للترفيه ويرأسها المستشار تركي آل الشيخ، ومجموعة MBC.

ويشهد الحفل تواجد عدد كبير من النجوم العرب، وكذلك المصريين، بينهم: نانسي عجرم، نيكول سابا، محمد إمام، كارمن بصيبص، جمال سليمان، يوسف الشريف، أشرف زكي، إلهام شاهين، روجينا، آيتن عامر، طارق الإبياري، محمد ثروت، ميرهان حسين، منى ثروت، عبدالله السدحان، لبلبة، أكرم حسني، درة.

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